Hockey sur glace - Deux Canado-Suisses draftés au 1er tour, polémique au Québec

Michel Riesen en 1997 (14e), Luca Cereda en 1999 (24e), Luca Sbisa en 2008 (19e) Nino Niederreiter en 2010 (5e), Sven Bärtschi en 2011 (13e), Mirco Müller en 2013 (18e), Kevin Fiala en 2014 (11e), Timo Meier en 2015 (9e), Nico Hischier en 2017 (1er) et désormais... Mason McTavish et Brennan Othmann! La liste des joueurs au passeport suisse draftés au 1er tour de la ligue nationale nord-américaine s'est épaissie dans la nuit de vendredi à samedi.

Le premier - né à Zurich et fils de l'excellent Dale McTavish qui a laissé de très bons souvenirs à Zurich, Zoug et surtout Rapperswil - a été repêché dès la 3e position par les Ducks d'Anaheim. Mason McTavish (1m88 et... 94 kg) a passé la dernière saison en Swiss League avec l'EHC Olten, où le joueur de centre a brillé contre des adultes, avec 11 points en 13 matches de saison régulière et surtout 2 buts et 5 assists en 4 matches de play-off.