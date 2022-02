Buzz : Deux candidates aux JO 2022 nues dans «Playboy»

Les athlètes Lisa Buckwitz et Janine Flock ont posé pour le célèbre magazine de charme et l’assument à 100%.

Les intéressées ne regrettent pas de s’être dévêtues pour la célèbre revue de charme. «Chaque femme a le droit d’être nue et personne ne devrait avoir honte de son corps. Moi, par exemple, je suis plus musclée, et alors? Je voulais montrer que c’est aussi le corps d’une femme. Je n’ai pas à me cacher en tant qu’athlète compétitive», a expliqué Lisa sur Instagram. Interviewée dans «Bild», la belle a fait savoir qu’elle assumait son choix. «Je suis sûre qu’il y a beaucoup de gens qui disent: «Oh mon Dieu, pourquoi a-t-elle fait ça?» Et bien sûr, il y aura des envieux. Mais honnêtement, je m’en fiche!»