Carla et Paola éliminées de la Star Academy

«Star Academy» : Deux candidates éliminées par le public

Carla et Paola ont été éliminées par le public lors du quatrième prime, dont on ne connait pas encore les chiffres d’audience, de la «Star Academy». Désormais, ils ne sont plus que huit (Anisha, Chris, Enola, Julien, Léa, Louis, Stanislas et Tiana) à pouvoir rêver de remporter le télécrochet de TF1 le 26 novembre 2022.