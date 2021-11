Interpol – Deux candidats à la présidence, dont un Emirati accusé de torture

Interpol : Deux candidats à la présidence, dont un Émirati accusé de torture

Ce jeudi, l’agence policière Interpol doit se choisir un président. Face à face, la Tchèque Sarka Havrankova et le général émirati Nasser Al-Raissi, dont la candidature fait polémique.

Les statuts d’Interpol accordent au président un rôle avant tout honorifique. C’est le secrétaire général Jürgen Stock, renommé pour un second mandat de cinq ans en 2019, qui assure la gestion des affaires courantes. Pour autant, nombre d’observateurs s’inquiètent d’une arrivée du général Al-Raisi à la présidence de l’organisation.

«Nous sommes profondément convaincus que l’élection du général Al-Raisi porterait atteinte à la mission et à la réputation d’Interpol et affecterait lourdement la capacité de l’organisation à s’acquitter efficacement de sa mission», écrivent, dans une lettre datée du 11 novembre et adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, trois députés européens dont la Belge Marie Arena, présidente de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen.