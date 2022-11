Tribunal de Boudry (NE) : Deux cantons s’intéressent à la vache Papaye, passée à l’abattoir

La justice neuchâteloise se penche depuis lundi sur le cas de la vache Papaye. En 2019, Papaye est passée à l’abattoir à Soleure. Sur place, le vétérinaire de Bell, le numéro un de la filière viande en Suisse, constate que l’animal boitille et a un membre postérieur gauche enflé et infecté. L’animal passe de vie à trépas mais le vétérinaire cantonal soleurois est averti du cas. Puisque le propriétaire de Papaye est un paysan du Val-de-Travers (NE), le Soleurois alerte son homologue neuchâtelois. Celui-ci classe l’affaire sans l’en informer. Un an plus tard, n’ayant pas de nouvelles de l’affaire, les autorités soleuroises alertent directement le Ministère public neuchâtelois. Une procédure est ouverte pour d’éventuelles maltraitances sur Papaye.