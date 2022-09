Football: Deux cartons rouges mythiques en un week-end

«Un choix arbitraire qui me choque et qui condamne mon équipe à commencer le match avec un gros désavantage», a commenté le joueur, franchement frustré, sur Twitter. Il a même parlé de décisions des arbitres «discutables, voire même scandaleuses.» Son message a depuis été effacé.

L’autre carton du week-end concerne Shoya Nakajima. Le Japonais disputait son premier match à domicile sous les couleurs d’Antalyaspor. Entré en cours de jeu, il a vu rouge après seulement treize secondes à cause d’un tacle à la cheville. L’arbitre a vérifié l’action à la VAR et a décidé de sanctionner plus durement le geste. Une histoire somme toute banale si l’on omet que la famille du joueur japonais avait fait le déplacement en Turquie et a été filmée au moment de l’expulsion. On la voit dépitée.