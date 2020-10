Preuve difficiles à réunir

Aucune n’est, pour l’heure, documentée (lire l’encadré). «Je ne suis pas au courant de cas de réinfection à Genève, indique ainsi la doctoresse Silvia Stringhini, responsable de l’unité d’épidémiologie populationnelle aux HUG. Pour l’instant, ces cas sont considérés comme très, très rares. Pour prouver une réinfection, il est nécessaire de séquencer le génome du virus et de s’assurer qu’il ne s’agit pas du même la première et la seconde fois. Même un test négatif entre les deux n’est pas suffisant, car ils ne sont pas précis à 100%.»

«On sait que ça existe»

La survenance de réinfections est néanmoins une réalité qui ne surprend pas les professionnels de la santé. «On n’a pas de chiffres mais on sait que ça existe», déclare ainsi le docteur Michel Matter, président de l’AMGe, l’association des médecins du canton de Genève. L’épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève, réagit aussi avec calme. «Qu’on ait des réinfections était attendu, mais dans des conditions bien particulières. Je pensais même qu’on en aurait davantage. À Genève, je n’ai pas eu connaissance de cas et, dans le monde, cela reste très anecdotique.»

C’est pour cette raison que, même si les deux cas genevois venaient à être confirmés par les HUG, ils n’inquiètent pas les scientifiques interrogés. «Je pense qu’ils ne remettent rien en cause», assure Antoine Flahault. Ils seraient trop rares pour entraver l’efficacité d’un éventuel vaccin et pour empêcher tout espoir d’immunité collective. «Si nous n’avions que 5% de cas de réinfection cet automne, cela équivaudrait à 1500 cas par jour en France: on le saurait. Si les réinfections constituaient un problème majeur, on en verrait beaucoup plus.»

L’efficacité des vaccins

Silvia Stringhini se montre également rassurante: «Il est clair que nous avions espéré qu’il n’y ait aucune réinfection. Nous ignorons encore beaucoup de choses: combien de temps les anticorps naturels restent efficaces, si une deuxième infection est moins grave, ou moins contagieuse, etc.» Mais cela ne remet pas en cause la possibilité d’un vaccin efficace ou d’une immunité collective. «Cela ne soulève aucun doute, car on n’a pas une masse de personnes réinfectées. Or, l’immunité naturelle est moins performante et protège nettement moins que celle acquise via un vaccin, et l’immunité collective est normalement acquise par la voie vaccinale.» Surtout, le fait que des réinfections naturelles surviennent «ne nous dit absolument rien quant à l’efficacité dans la durée d’un vaccin».