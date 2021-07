Chili : Deux centristes remportent les primaires avant la présidentielle

Deux jeunes candidats centristes, l’un à gauche, l’autre à droite, ont remporté dimanche leurs primaires respectives en vue de la présidentielle du 21 novembre au Chili.

Un jeune député et ex-leader étudiant, Gabriel Boric, et un indépendant et ancien ministre, Sebastian Sichel, deux candidats centristes de la nouvelle génération, ont remporté dimanche les primaires de gauche et de droite avant l’élection présidentielle au Chili.