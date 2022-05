Russie : La Sibérie brûle: deux cents bâtiments détruits, plusieurs morts

La région de Krasnoïarsk est ravagée par les flammes, et le vent n’arrange rien. Les autorités ont déclaré l’état d’urgence.

De nombreux incendies sont en cours en Sibérie orientale. Ils ont touché quelque deux cents bâtiments et ont fait au moins cinq morts, ont indiqué samedi les autorités locales. «Le feu se propage dans plus de 16 zones habitées, environ 200 bâtiments, plusieurs scieries, un jardin d’enfants brûlent, il y a déjà des morts», a indiqué sur Telegram le ministère des Situations d’urgence de cette région.

Qualifiant la situation de «difficile», les autorités ont instauré l’état d’urgence dans la région. Selon elles, environ 300 personnes et plus de 90 véhicules sont impliqués dans la lutte contre les incendies. «L’extinction est compliquée par les conditions météorologiques. Des vents violents accélèrent la propagation des incendies et empêchent d’y mettre fin», a ajouté le ministère local.

Dans les zones les plus touchées, «des points d’hébergement temporaire seront ouverts et les personnes bénéficieront d’une assistance médicale et psychologique». Des incendies sans précédent ravagent depuis plusieurs années la Sibérie. En 2021, des feux, notamment dans l’Est de la Sibérie, ont relâché 16 millions de tonnes de carbone (4e volume le plus élevé depuis le début des mesures en 2003), selon le rapport annuel sur le climat européen.