L’armée a mobilisé vendredi par SMS les membres de la compagnie sanitaire 1. Elle répond ainsi à la demande du canton de Genève pour un appui subsidiaire. Dès lundi, 200 militaires déchargeront le système de santé du canton dans le domaine du transport et des soins de base apportés aux patients du COVID-19. Les militaires entreront en service dimanche à Moudon (VD), où ils se prépareront à leur mission, écrit vendredi soir le Groupement de la défense. A Genève, ils renforceront les services de triage et les capacités de tests. La compagnie sanitaire 1 a aussi été convoquée pour compléter les compétences techniques et linguistiques nécessaires des soldats et cadres déjà entrés en service à titre volontaire et des militaires en service long disponibles. L’engagement en faveur du canton de Genève devrait durer au moins 30 jours et au plus 90.