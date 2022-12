Berne : Deux cents réfugiés bloqués en Suisse à cause de l’Italie

Une décision du nouveau gouvernement italien de droite intervient au mauvais moment en Suisse, où les centres d’accueil de réfugiés sont saturés. Rome ne reprend temporairement plus les réfugiés dits de Dublin rapporte la «NZZ am Sonntag».

Une attitude qui irrite

L’attitude de blocage de l’Italie irrite les cantons, qui sont les premiers responsables de l’asile en Suisse. «Cette décision de Rome intervient à un moment défavorable, car la situation de l’hébergement en Suisse est tendue», commente Florian Düblin, secrétaire général de la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police. «Ce sont 184 personnes qui bloquent des capacités limitées que nous préférerions utiliser pour des personnes en quête de protection et qui peuvent rester plus longtemps ici» ajoute-t-il. Il espère que la situation se résoudra le plus rapidement possible.