Genève : Deux cents repas chauds distribués chaque midi

La Ville a délocalisé son programme de distribution de nourriture chaude dans la grande salle communale de Plainpalais.

Les sans-abris pourront bénéficier d’un moment de répit au chaud et à l’intérieur.

Depuis ce lundi, les personnes en situation de grande précarité peuvent recevoir des repas chauds dans la grande salle communale de Plainpalais. La taille de cet espace permet de les servir à table, en intérieur. Jusqu’à présent, cette nourriture leur était proposée au Club social rive gauche, mais l’exiguïté des lieux imposait de fonctionner à l’emporter, une solution peu satisfaisante pour une population confrontée toute la journée aux frimas. Le service social de la Ville de Genève offre désormais chaque jour 120 petits déjeuners et entre 200 et 230 repas de midi (en deux services) dans des conditions sanitaires et de confort adéquates. Ces distributions se poursuivront à Plainpalais jusqu’à la fin du mois de mars 2021. (jef)