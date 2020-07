Genève

Deux cents vélos en libre service dès août

Le réseau sera exploité par la société Donkey Republic en partenariat avec Genèveroule. Il sera par la suite appelé à se développer régulièrement.

Le réseau de vélo en libre-service (VLS) genevois est prêt à rouler, après moult aléas: 50 stations seront opérationnelles à partir du mois d'août. Au lancement, la nouvelle offre baptisée VéloPartage mettra 200 vélos à disposition des habitants et des touristes

A point nommé

A l'issue d'un processus d'appel d'offres, le canton et les vingt communes intéressées avaient désigné à l’unanimité l’opérateur du VLS, en janvier dernier. Le recours d'un concurrent contre cette décision avait retardé le déploiement du réseau. Il a récemment été retiré, a communiqué le canton jeudi.

Soixante électriques

Les bicyclettes, empruntées facilement via l’application smartphone Donkey Republic pourront ensuite être restituées auprès de n’importe quelle station du réseau. Un système d'abonnement permettra d'utiliser le réseau librement et une tarification à la carte sera proposée aux usagers occasionnels (par exemple 1,50 franc pour 15 minutes pour un vélo classique ou 2,50 francs pour un vélo à assistance électrique).

Le réseau genevois de vélos en libre-service se développera ensuite par étapes sur le territoire de l’ensemble des vingt communes partenaires du projet. Il atteindra une offre minimale de 120 stations et 650 vélos à l’horizon 2023.

Partenariat

L’exploitant du réseau, Donkey Republic, est une société danoise active depuis 2015. Elle propose des systèmes de vélos en libre-service dans plus de soixante villes en Europe et est déjà implantée en Suisse à Neuchâtel, Sion et Yverdon.