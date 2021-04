Cinéma : Deux chaînes (300 salles) californiennes ne rouvriront pas

La crise du Covid fait des victimes du côté des exploitants américains. ArcLight Cinemas et Pacific Theatres ont annoncé leur fermeture définitive.

Quand elles ont fermé début 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, les salles de cinéma d’ArcLight Cinemas et Pacific Theatres ne pensaient pas que ce serait leur dernière séance. Et pourtant. Dans un communiqué publié lundi 12 avril 2021 et relayé par les médias spécialisés américains (dont Deadline et Variety), la compagnie Decurion Corp. a déclaré: «Après avoir fermé nos portes il y a plus d’un an, aujourd’hui nous devons partager la difficile et triste nouvelle que Pacific ne va pas rouvrir ses salles ArcLight Cinemas et Pacific Theatres. Ce n’est pas l’issue désirée, mais malgré un énorme effort qui a épuisé toutes les options possibles, la compagnie n’a pas un moyen viable de continuer.»