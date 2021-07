Haute-Savoie (F) : Deux chatons décèdent après avoir été torturés

Les deux animaux avaient été retrouvés lundi mutilés sur un parking près d’Annecy. Ils n’ont pas survécu.

L’association Des Cœurs à sauver parlait lundi «d’un acte inqualifiable et d’une terrible barbarie» lorsqu’elle s’en est ouverte au «Messager», qui avait relaté la triste histoire. Ce jour-là, deux chatons avaient été retrouvés dans un carton abandonné sur le parking d’un restaurant d’Argonay (F), en banlieue d’Annecy. L’un d’eux était mort. Le second était affreusement mutilé: la queue coupée, des graviers dans l’estomac, un bâton enfoncé dans le postérieur et la mâchoire fracturée. Baptisée Espoir et emmenée par les bénévoles au centre hospitalier vétérinaire de Saint-Martin-Bellevue, la petite bête âgée de deux ou trois mois n’a pas survécu. Elle est décédée mercredi d’un arrêt cardio-respiratoire durant son opération.