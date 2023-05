Deux chauffards arrêtés à 235 et 238 km/h sur l’autoroute

Le second excès de vitesse a été enregistré mardi 16 mai sur l’autoroute A1 entre Allaman et Morges-Ouest en direction de Lausanne. Une Mercedes-Benz a été contrôlée à une vitesse de 235 km/h (230 km/h après déduction de la marge de sécurité). La conductrice, une ressortissante portugaise âgée de 22 ans, a été interpellée sur l’A9 entre Belmont et Chexbres pour une autre infraction. De plus, un test d’alcoolémie a affiché un taux de 0,56 mg/l.