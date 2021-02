Argovie : Deux chauffeurs se provoquent, une bagarre s’ensuit

Dimanche soir, un dangereux chassé-croisé entre deux automobilistes s’est terminé par une bagarre.

Dimanche vers 20h, dans le canton d’Argovie entre Frick et Bözen, on n’a pas été loin d’assister à un rodéo routier. Estimant que le conducteur (26 ans) d’une Mercedes roulait trop lentement, un jeune homme de 21 ans, au volant d’une Renault, a décidé de la dépasser à la sortie de Frick. S’en sont suivies des provocations entre les deux chauffeurs avec différentes manœuvres de dépassement et des insultes. Des passagers étaient présents dans les véhicules.