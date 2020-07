États-Unis

Deux Chinois inculpés pour des attaques informatiques

Deux hackers sont accusés par le ministère américain de la Justice d’avoir mené des piratages contre plusieurs entreprises et ONG. Des sociétés engagées dans la recherche d’un vaccin contre le Covid-19 auraient également été ciblées.

Ces «deux hackers chinois travaillaient avec le ministère chinois de la Sécurité d’État», a déclaré lors d’une conférence de presse John Demers, chargé des questions de sécurité nationale au sein du ministère. Au-delà des attaques contre des entreprises d’une dizaine de pays occidentaux, ils ont également visé «des organisations non gouvernementales, des religieux et des militants pro-démocratie et des droits de l'Homme aux États-Unis, en Chine et à Hong Kong», a-t-il ajouté.