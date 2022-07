Bienne : Deux clandestins tentent de s’enfuir par une fenêtre et se blessent

Lorsque les forces d’intervention se sont manifestées verbalement et en toquant à la porte, deux jeunes hommes, âgés de 16 et 20 ans, ont pris la fuite par la fenêtre et, ce faisant, se sont blessés. Après avoir été interpellés, ils ont reçu les premiers soins et ont ensuite été emmenés à l’hôpital en ambulances.