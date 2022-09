Basketball : Deux coéquipières en viennent aux mains devant la presse

Salimatou Kourouma et Kamite Elisabeth Dabou ont dû être séparées par leurs coéquipières.

La scène s’est déroulée en zone mixte, lieu d’échange entre journalistes et acteurs du jeu. L’arrière serbe Sasa Cado, meilleure marqueuse du match avec 20 points, se trouvait devant les micros quand soudain, Salimatou Kourouma et Kamite Elisabeth Dabou se sont empoignées sous son regard médusé. Les deux jeunes Maliennes – respectivement 23 et 17 ans - ont dû être séparées par leurs partenaires.