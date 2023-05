Cisjordanie: Deux combattants palestiniens tués par l’armée israélienne 

Brigade de Tulkarem

«Deux martyrs, tués par l’occupation (les forces israéliennes), ont été transportés à l’hôpital gouvernemental Thabet Thabet, dans la ville de Tulkarem», dans le nord-ouest du territoire palestinien, a écrit le Ministère de la santé dans un communiqué. Il a par la suite indiqué que les deux hommes décédés, Hamza Haroush et Samer al-Shafei, étaient âgés de 22 ans, et ajouté qu’une troisième personne avait été blessée.

Vague de violences

Dans ce contexte, le nombre de Palestiniens tués depuis le début de l’année s’élève à 108. Dix-neuf Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués au cours de la même période, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes. Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.