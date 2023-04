Syrie: Deux combattants pro-iraniens tués dans un raid israélien

Deux nuits de suite

Damas a été ciblée deux nuits consécutives, jeudi et vendredi, par des raids aériens imputés par le régime syrien à l’État hébreu. Jeudi, le raid aérien a blessé deux soldats syriens, selon le ministère de la Défense syrienne. Et vendredi, un nouveau raid a tué deux Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de l’Iran, dont l’un a succombé à ses blessures dimanche, d’après Sepahnews, le site des Gardiens.

«Lourd tribut»

Israël a annoncé dimanche avoir abattu un drone. «Des hélicoptères et des avions de combats ont été déployés pour poursuivre un appareil volant non identifié qui semble être entré en territoire israélien depuis la Syrie», a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué. «L’appareil a été abattu dans une zone découverte», a-t-elle précisé, tandis qu’un porte-parole de l’armée a confirmé à l’AFP que l’engin était sans pilote.

La Syrie est ravagée par une guerre civile, déclenchée par la répression en 2011 de manifestations prodémocratie et qui s’est complexifiée au fil des ans avec l’intervention de plusieurs pays et groupes armés étrangers. Au cours des dernières années, Israël a mené des centaines de frappes aériennes dans le pays contre des positions du régime, mais aussi contre celles des forces iraniennes et du Hezbollah, alliés de Damas et ennemis jurés d’Israël.