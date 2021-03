États-Unis : Deux complices de Carlos Ghosn vont être extradés au Japon

Le Japon accuse les Américains Michael et Peter Taylor d’avoir aidé Carlos Ghosn à échapper à la justice en fuyant le pays le 29 décembre 2019.

Michael Taylor, un ancien membre des forces spéciales américaines reconverti dans la sécurité privée, et son fils Peter Taylor ont été remis à des responsables japonais, a affirmé Paul Kelly, en parlant d’«un triste jour pour la famille et pour tous ceux qui croient que les vétérans méritent d’être mieux traités par leur propre pays».

Le Japon accuse Michael et Peter Taylor, ainsi que le Libanais George-Antoine Zayek, d’avoir aidé Carlos Ghosn à échapper à la justice en fuyant le pays le 29 décembre 2019. Peter Taylor avait été arrêté à Boston alors qu’il essayait de fuir les États-Unis pour le Liban, où l’ancien patron de Renault-Nissan s’est réfugié et où il n’existe pas de traité d’extradition avec le Japon. Lui et son père Michael sont ensuite restés détenus car considérés comme présentant un «grand risque de fuite». La Cour suprême américaine avait levé le 13 février le dernier obstacle à leur extradition.