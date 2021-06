Japon : Deux complices de Ghosn regrettent de l’avoir aidé à fuir

Mardi, deux Américains se sont excusés devant une cour de Tokyo d’avoir permis à l’ancien patron de Renault de quitter le Japon, alors qu’il devait rendre des comptes à la justice.

«Je regrette profondément mes actes et je m’excuse sincèrement d’avoir causé des difficultés au processus judiciaire et au peuple japonais», a ajouté cet ancien membre des forces spéciales américaines âgé de 60 ans, qui s’était reconverti par la suite dans la sécurité privée.

Geste d’excuse

Lors de la première audience de leur procès le 14 juin, le père et le fils n’avaient pas contesté les faits qui leur sont reprochés. Ils avaient été arrêtés l’an dernier aux États-Unis puis extradés au Japon en mars de cette année. Ils encourent jusqu’à trois ans de prison.

Michael Taylor a aussi décrit mardi comment il avait été informé courant 2020 via des relations familiales au Liban que Carlos Ghosn cherchait un moyen de quitter le Japon.

Il clame son innocence

En novembre 2018, Carlos Ghosn, à l’époque PDG de Renault, président de Nissan et Mitsubishi Motors et patron de l’alliance entre les trois groupes automobiles, avait été arrêté après avoir atterri à Tokyo, puis inculpé pour ne pas avoir déclaré des revenus que Nissan devait lui verser ultérieurement et des abus de confiance aggravés.