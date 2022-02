Mer Méditerranée : Deux conducteurs bloqués dans le ferry en feu

Trois personnes ont été blessées et deux autres sont prisonnières du ferry italien qui a pris feu, dans la nuit de jeudi à vendredi, en mer Ionienne, avec près de 300 passagers à bord.

Un incendie s’est déclaré, tôt vendredi matin, sur un ferry qui assurait en mer Ionienne, avec près de 300 personnes à bord, la liaison entre le port grec d’Igoumenitsa et Brindisi (dans l’est de l’Italie). Une opération de sauvetage est en cours pour secourir deux conducteurs bloqués dans la cale réservée aux véhicules, a indiqué une responsable des garde-côtes grecs.

Sur un total de 290 personnes, dont 51 membres d’équipage italiens et grecs, 243 ont été secourus par un patrouilleur militaire italien, épaulé par les garde-côtes grecs. Transférés sur des canots pneumatiques, ils ont été acheminés sains et saufs jusqu’au port de Corfou. Mais trois personnes, dont un membre d’équipage de 42 ans, ont été légèrement blessées et hospitalisées par précaution.