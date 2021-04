Les forces de l’ordre d’Appenzell Rhodes-Extérieures ont dû traiter deux accidents dimanche dans lesquels les chauffeurs n’avaient pas de permis de conduire valable. À Schwellbrunn (AR), vers 20 heures, un homme de 23 ans a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage. Son véhicule s’est ensuite renversé plusieurs fois et s’est finalement immobilisé sur ses roues à une vingtaine de mètres en contrebas de la route. Le conducteur et son passager âgé de 24 ans ont été légèrement blessés et ont été emmenés à l’hôpital par les services d’urgence. L’homme au volant s’était déjà fait retirer son permis de conduire probatoire auparavant.