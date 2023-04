Marseille: Deux corps retrouvés dans l’immeuble effondré

«Extrême violence»

Le 17 rue de Tivoli, immeuble abritant cinq appartements dans un quartier plutôt résidentiel du centre-ville, a été totalement soufflé. Les deux immeubles contigus ont été très endommagés, mais tous leurs occupants ont pu s’échapper ou être sauvés par les pompiers. Un de ces immeubles s’est effondré plus tard dans la journée, ensevelissant la scène sous encore plus de gravats mais sans faire de blessés chez les sauveteurs. L’autre menace également de s’affaisser.

Pas d’enfants

Les huit disparus sont «des personnes d’un certain âge et un jeune couple d’une trentaine d’années», mais il n’y aurait pas d’enfants ou de mineurs, avait précisé Dominique Laurens. Elle a également évoqué une neuvième personne «qui serait actuellement recherchée au niveau du 19 rue de Tivoli».

Cinq personnes ont été légèrement blessées et 33 au total «affectées», selon les autorités. Signe des effets ravageurs de l’explosion, 199 habitants du quartier – représentant 90 foyers – ont dû être évacués et 50 ont demandé un relogement d’urgence.

Lors de la déflagration «tout a tremblé, on voyait les gens courir et il y avait de la fumée partout, l’immeuble est tombé sur la rue», a dit à l’AFP Aziz, un homme qui a préféré taire son nom de famille, mais a déclaré tenir un commerce d’alimentation nocturne rue de Tivoli. La cause de l’explosion était dimanche en fin de journée «impossible» à établir, selon la procureure, notamment en raison de l’impossibilité pour les experts judiciaires d’accéder au site non sécurisé.