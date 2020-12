Pacifique : Deux cyclones menacent les Fidji et les Tonga

Les Tonga attendent le cyclone Zazu de catégorie un tandis que le cyclone Yasa de catégorie 3 monte en puissance à l’approche des Fidji.

Les Fidji et les Tonga ont mis en garde mardi la population à l’approche de deux cyclones qui se sont intensifiés à l’approche de ces deux archipels du Pacifique. Les autorités ont invité les habitants à se préparer à faire face à des vents violents et des inondations.

Le cyclone Zazu de catégorie un, s’accompagne de rafales de vent allant jusqu’à 90 km/h, et devrait passer mercredi en catégorie 2, selon les services météorologiques des Tonga.

Fortes pluies

Le Premier ministre fidjien Frank Bainimarama a appelé la population à se préparer à évacuer. «Dès maintenant, nous devrions tous nous préparer à de fortes pluies, des vents dévastateurs ainsi qu’à des inondations le long du littoral et dans tout le pays», a-t-il déclaré.

M. Bainimarama a conseillé aux habitants de barricader leurs habitations avec des planches, de connaître le centre d’évacuation le plus proche et de préparer des produits de première nécessité. Le bureau fidjien en charge de la gestion des catastrophes a fait état d’éventuelles évacuations un peu plus tard dans la semaine.