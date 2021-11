Hockey sur glace – Deux de suite pour GE Servette

Même si, parfois, une bonne petite claque peut remettre la tête à l’endroit, la gifle (8-0) qu’avai en t prise les Biennois ce dimanche à Davos avait laissé des traces sous les casques des Seelandais. Les joueurs de Antti Törmänen, qui évoluaient pour ne rien arranger sans cinq de leurs titulaires (dont deux étrangers) sont tombés en plus contre un adversaire genevois tout revigoré après son succès (4-1) à Lugano. Le match avait d’ailleurs à peine commencé que le visiteur, encore tout tourneboulé, était déjà mené 2 à 0 après six minutes suite à des réussites venues très tôt de la canne de Tömmernes (3e, en power play) et de Tyler Moy (6e), bien servi par Josh Jooris.