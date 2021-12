Valais – Deux délinquants sèment le trouble en pleine nuit

Deux jeunes de respectivement 18 et 19 ans ont réussi l’exploit peu commun de cumuler pas moins de vingt plaintes pénales à leur encontre , à la suite d’ une de leur sortie nocturne à la fin du printemps dernier.

En l’espace de quelques heures, les deux amis ont fai t monter haut le curseur de la délinquance juvénile. À l’aide de deux bombes aérosol s de couleur noire, ils ont sprayé plusieurs bâtiments, certains privés, d’autres publics comme ceux appartenant à la commune de Sembrancher (école primaire) ou aux Transports publics de Martigny et Régions (TMR). Sur la majorité, ils ont tagué le nombre « 1933 », soit le numéro postal du village. Par contre, à une reprise, c’est bien une croix gammée qui a fait son apparition dans cette nuit agitée du 5 au 6 juin dernier.

Se sentant devenir invulnérables au fil de leurs actes, les deux copains s’en sont ensuite pris à diverses automobiles. Ils ont ainsi crevé un pneu à une demi-douzaine de véhicules et vandalisé deux autres utilitaires. Dans un, ils ont volé 10 francs . D ans le second, leur larcin a été plus fructueux : i ls ont en effet dérobé une somme de 650 francs appartenant aux pêcheurs d’Entremont. Un montant qu’ils devront r estituer .