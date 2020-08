Will Smith

Deux dents cassées après une leçon de golf avec Jason Derulo

La popstar et l’acteur ont eu un accident en pleine partie de golf. Will Smith s’est retrouvé avec deux dents cassées… ou pas.

Jason Derulo et Will Smith ont fait équipe dans un gag TikTok pour faire croire que le chanteur avait cassé les dents de l'acteur américain en jouant au golf. La popstar a posté une vidéo dans laquelle on le découvre en train de suivre les conseils de golf de Will Smith, mais les images suggèrent que leur interaction ne s'est pas déroulée comme prévu.