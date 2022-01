France : Deux départements du Sud-Ouest en alerte rouge pour risque de crues

Météo France a maintenu lundi son niveau d’alerte pour les Landes et des Pyrénées-Atlantiques à la suite de cumuls de pluies intensives.

Les Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège en «orange», qui avaient été classés en «rouge» pour «pluie et inondation», ont en revanche été rétrogradés en vigilance orange «crues», «avalanche» et «pluie et inondation».