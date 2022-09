Fribourg: Deux députées attaquent l'éolien à l’arme lourde

Fribourg : Deux députées attaquent le volet éolien à l’arme lourde

De révélation en révélation, le doute s’installe davantage. L’entreprise ennova était-elle vraiment neutre et indépendante lorsqu’elle a désigné les secteurs les plus propices à la construction de parcs éoliens dans le canton de Fribourg? Pour le Gouvernement, qui a utilisé ses rapports pour établir la stratégie éolienne cantonale, oui. Tout va bien .

Insatisfaits des réponses fournies par l’État, différents collectifs anti-éoliennes et une dizaine de communes ont continué à s’opposer. Et, vendredi, ce sont deux députées, Christel Berset (PS) et Antoinette de Weck (PLR), qui ont dégainé l’une des armes les plus lourdes à leur disposition. Concrètement, elles demandent «qu’une enquête administrative soit confiée à un expert indépendant externe».