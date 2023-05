France: Deux députés sauvent la vie d’une fonctionnaire à l’Assemblée

Julien Rancoule et Stéphanie Rast ont eu les bons réflexes.

Forte émotion, jeudi à l’Assemblée nationale française. La séance de nuit a été interrompue vers 23 h, après l’accident cardiaque d’une fonctionnaire. Rédactrice du service du compte rendu, elle a été réanimée dans l’hémicycle même par deux députés. Julien Rancoule (RN), pompier volontaire, et Stéphanie Rist (Renaissance), médecin, ont joint leurs efforts pour réanimer la malheureuse. «On a commencé un massage cardiaque et une réanimation cardiopulmonaire avec une pose de défibrillateur», explique à BFMTV Julien Rancoule.

Selon le député du Rassemblement national, la victime a «repris un pouls et une ventilation» après quelques minutes de massage. L’hémicycle a été évacué, le temps de laisser les secours intervenir. Les pompiers de l’Assemblée, puis le SAMU, ont pris le relais et l’ont conduite à l’hôpital. La séance, qui devait s’achever à minuit, a repris brièvement. La présidente de l’Assemblée a évoqué au micro un «drame» avec cet «accident cardiaque» de la fonctionnaire. «Nous sommes en train de regarder pour prévenir sa famille et nous espérons (…) qu’elle va pouvoir guérir dans les meilleures conditions», a déclaré Yaël Braun-Pivet.