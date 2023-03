Mexique : Deux des quatre Américains enlevés vendredi sont morts

Selon «El Diario de Mexico», les ressortissants américains ont été identifiés par leurs proches comme étant «une mère de six enfants, qui voyageait avec trois amis pour subir une intervention médicale». Sa mère a déclaré, lundi soir, à CNN, que sa fille Latavia, 33 ans, ne s’était jamais rendue à son rendez-vous chez le médecin. Face aux prix élevés des soins de santé aux États-Unis, le Mexique est une «destination populaire» pour le «tourisme médical» et attire des voyageurs à la recherche d’alternatives moins chères ou de traitements médicaux non disponibles aux États-Unis.

Risques d’enlèvement élevés

Le FBI avait offert une récompense de 50’000 dollars pour toute aide contribuant à leur libération et à l’arrestation des suspects. La ville de Matamoros est en proie à des violences liées au trafic de drogue et au crime organisé. Les routes de la région sont considérées comme les plus dangereuses du Mexique, en raison des risques d’enlèvement et d’extorsion par des groupes criminels.