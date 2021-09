Chasse à l’homme en Israël : Deux des six Palestiniens en cavale ont été capturés

La «traque» menée depuis lundi par l’armée israélienne, après l’évasion spectaculaire de détenus d’une prison hautement sécurisée, commence par porter ses fruits.

Deux des six Palestiniens qui s’étaient enfuis lundi d’une prison israélienne, lors de l’une des plus spectaculaires évasions de l’histoire du pays, ont été capturés vendredi soir dans le nord d’Israël alors que la chasse à l’homme continue pour retrouver les autres évadés.

Les évadés arrêtés «sans résistance»

Il s’agit de Yaqoub Qadri, 48 ans, et Mahmoud Abdullah Ardah, 45 ans, deux membres du djihad islamique, a précisé la police dans un communiqué. Plus ancien détenu des six fugitifs, Mahmoud Abdullah Ardah est présenté par certains médias locaux et régionaux comme l’architecte de l’évasion.