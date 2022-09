France : Deux détenus meurent la même nuit dans une prison

Deux détenus sont morts dans la nuit de vendredi à samedi au centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais), sans lien entre les deux décès, donnant lieu à l’ouverture de deux enquêtes pour déterminer les causes de leur mort, a-t-on appris samedi auprès du parquet. Ces deux hommes, nés en 1979 et 1982, sont décédés «a priori de mort naturelle» et ne se sont pas suicidés, a indiqué le parquet de Saint-Omer.