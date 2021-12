Saint-Gall : Deux personnes mortes dans l’incendie d’une maison

Un feu s’est déclaré jeudi peu avant 3 heures du matin à Oberhelfenschwil. Deux habitants ont pu quitter la maison mais deux autres personnes ont été retrouvées sans vie. Leurs enfants ont survécu

Un incendie s’est déclaré jeudi à 2 h 50 dans une maison individuelle d‘Oberhelfenschwil (SG). À leur arrivée, les pompiers ont constaté que le logement était entièrement en feu. Deux habitants ont pu s’échapper par leurs propres moyens. Ils ont été conduits à l’hôpital car ils auraient inhalé de la fumée. Deux personnes, un homme de 50 ans et une femme de 46 ans, ont été retrouvées sans vie dans les décombres et leurs deux enfants âgés de 12 et 14 ans sont sains et saufs.