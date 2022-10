Genève : Deux douanes fermées la nuit pour diminuer le bruit

L’Etat testera durant trois mois la fermeture des postes-frontières de Cara et de la Renfile entre 22h et 5h.

Les petites douanes de Cara et de la Renfile seront fermées de nuit, entre 22h et 5h, dès le lundi 24 octobre. Le Canton, confirmant une information de «GHI», a annoncé ce lundi qu’il allait mener ce test durant trois mois. Ces nouveaux horaires ont pour objectif de lutter contre les nuisances sonores que le trafic motorisé fait subir aux riverains. La douane de Cara se situe entre Presinge et Ville-la-Grand (F), celle de la Renfile entre Jussy et Saint-Cergues (F). Sur le secteur concerné, les douanes de Monniaz et de Mon-Idée resteront ouvertes 24 heures sur 24.