Motocyclisme : Deux Ducati devant Marc Márquez

Jorge Martin et Enea Bastianini offrent le doublé à la marque italienne lors des qualifications du GP du Qatar MotoGP. Márquez les accompagnera en première ligne. Quartararo seulement 11e.

La première journée d’essais du GP du Qatar, sur le circuit de Losail, avait été celle des Suzuki d’Alex Rins et de Joan Mir. Mais au moment décisif des qualifications, ce sont bien deux Ducati Desmesodici qui ont signé les deux meilleurs chronos, celles de l’Espagnol Jorge Martin et de l’Italien Enea Bastianini, qui ont eu le dernier mot face à un Marc Márquez (Honda) très convaincant depuis le début du week-end.

La journée a été beaucoup plus compliquée pour le tenant du titre, le Français Fabio Quartararo (Yamaha); le Niçois a été obligé de passer par la première phase de ces qualifications – les pilotes placés entre la 11e et la 24e place au terme des trois premières séances d’essais libres; les deux plus rapides passent en superpole – pour avoir le droit d’espérer ensuite se battre pour la première ligne. En vain et le fait d’avoir devancé son propre équipier, l’Italo-Brésilien Franco Morbidelli, ne lui fera pas oublier sa déception. Yamaha a du pain sur la planche!