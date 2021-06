Dessert - Deux duos de pâtissiers régalent la Suisse romande ce week-end

À Genève et dans le canton de Vaud, il sera possible de déguster deux desserts créés à quatre mains: à la livèche, d’un côté, et au chocolat, de l’autre.

Ce n’est pas si souvent que de bons pâtissiers s’associent pour créer des desserts à quatre mains. Et pourtant, ce week-end, deux duos vont proposer chacun une création douce et raffinée pour le plus grand plaisir des gourmands.

Genève: Yohan Coiffard x Philippe Rigollot

Yohan Coiffard, à gauche, reçoit Philippe Rigollot pour tout l’été pour un menu de dessert servi sur la terrasse du Beau-Rivage. DR

Depuis ce vendredi 11 juin et jusqu’au 12 septembre 2021, un menu sucré sera proposé au bar et sur la terrasse de l’hôtel Beau-Rivage, à Genève. On pourra y trouver les créations de Yohan Coiffard, chef pâtissier des lieux, et de Philippe Rigollot, MOF et Champion du monde de pâtisserie 2005, qui est invité pour nous régaler durant tout l’été.

Les deux hommes ont créé ensemble une meringue croquante garnie d’une chantilly noisettes du Piémont et de chocolat de Madagascar 75%. Un dessert aérien et savoureux dont la complexité de l’intitulé ne laisse rien paraître. On ne se lasse pas!

Une sélection de créations de Philippe Rigollot est proposée, notamment sa Tarte Smith, sa Sphère intensément abricot ou encore trois coupes glacées haut de gamme.

Vaud: Damien Moutarlier x Christophe Loeffel

Damien Moutarlier, à gauche, s’est associé à Christophe Loeffel pour créer un entremets exclusif. DR

Autre canton, autre duo de pâtissiers. Cette fois, ce sont Damien Moutarlier, de la célèbre enseigne vaudoise qui ne compte pas moins de cinq points de vente autour de l’arc lémanique, et Christophe Loeffel, jeune talent du restaurant Le Pont de Brent et pâtissier de l’année 2021, qui s’associent.

Cette collaboration a donné naissance à un entremets original parfumé à la livèche et vendu pour la seconde fois (et sans doute dernière), ce week-end uniquement.

Un joli jeu de texture pour cet entremets parfumé à ce qu’on appelle souvent «L’herbe Maggi». Christophe Loeffel