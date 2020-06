Coronavirus

Deux écoles fermées à Paris après de nouveaux cas

Deux établissements scolaires de la capitale française ont dû fermer leurs portes après une recrudescence du virus. Mais il ne s’agirait pas de «cluster».

La retour à l'école de tous les élèves est obligatoire en France depuis lundi. Mais depuis mardi matin et jusqu'au vendredi 26 juin inclus, l'école élémentaire Lamoricière, située dans le 12ème arrondissement de Paris et totalisant 180 élèves est fermée «par mesure de prudence et de vigilance», suite à la confirmation de «trois cas positifs de Covid-19», a indiqué l'Agence régionale de santé (ARS), sans donner de détail sur les personnes concernées.