«Style hooligan» et «chants de guerre»: Deux écoles zurichoises interdisent le foot pendant la récré

Reto Oeschger

Deux établissements scolaires zurichois interdisent, à partir du 2 mai, de jouer au football dans leur cour de récréation. L’interdiction entrera donc en vigueur dès que les élèves du primaire retourneront dans les salles de classe après les vacances de Pâques, rapporte la «NZZ». Les parents des écoles Borrweg et Friesenberg, qui font partie de l’école de l’Uetliberg, ont été informés avant les vacances. La restriction sera en vigueur pendant un mois.

«Notre mois de mai est sans football»

Dans un e-mail que la «NZZ» a pu consulter, on peut lire: «Notre mois de mai est sans football.» Les écoles auraient pris cette décision parce que la pratique du football a régulièrement donné lieu à des conflits. «Les enfants se sont rabaissés mutuellement à la manière des hooligans et sont rentrés dans les écoles après la récréation en chantant des chants de guerre», explique Martin Gehrig, directeur de l’école Am Uetliberg. Le football aurait par ailleurs conduit les enfants à s’insulter mutuellement. La direction craint que les enfants s’inspirent du comportement des hooligans dans les stades et qu’ils l’imitent à l’école.

Les établissements auraient tenté de résoudre le problème avec plusieurs mesures. Un système de feux de signalisation a notamment été introduit, explique le directeur. Mais rien n’a eu d’effet à long terme, si bien que les écoles ont décidé d’interdire temporairement le football à la récréation. «Nous avons le cœur qui saigne», poursuit le directeur de l’école, interrogé par le journal alémanique, en soulignant qu’il s’agit d’une école très favorable au sport et qu’elle a reçu le label du canton de Zurich «pour une culture scolaire favorable au sport».

«La direction a réagi de manière excessive»

Karin Knecht, conseillère en éducation et en gestion des conflits, ne comprend pas cette décision. Interrogée par «20 Minuten», elle déclare: «Avec cette mesure, la direction a complètement surréagi. Elle signale aux enfants: ''Vous êtes tous des fauteurs de troubles''. Que peuvent faire les enfants s’ils n’ont même plus le droit de jouer au football?» Et de rappeler: les élèves peuvent enfin à nouveau pratiquer des sports de contact, après la crise du coronavirus. Selon elle, il est très important que les enfants bougent.

Karin Knecht propose d’impliquer les travailleurs sociaux des écoles et de parler de la problématique des hooligans avec les enseignants et les élèves, par exemple lors des conseils de classe. Sinon, on risque de voir les fronts se durcir entre les élèves et le corps enseignant, craint-elle.

En effet, l’école veut aborder avec les enfants, après les vacances de Pâques, la notion de fair-play et les valeurs telles que le respect, la tolérance et l’acceptation dans le football. En cas de succès, le ballon de foot devrait à nouveau être autorisé dès juin.

Le «Squid Game» a déjà été interdit