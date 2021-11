Monthey (VS) – Deux écriteaux créent une situation ubuesque pour les automobilistes

Vers une nouvelle décision

La situation, parfaitement légale, interpelle. Po urquoi a-t-on installé ces panneaux , alors que la route passe à 60 km/h, 200 mètres plus loin ? «Je comprends que les automobilistes soient surpris par la situation», convient le municipal montheysan responsable de la sécurité, Arnaud Dubois. «Personnellement, j’aurais préféré qu’on n’installe aucun de ces deux écriteaux et qu’on déplace plus loin celui de fin de localité. Mais comme cela n’est pas possible, on a dû ajouter un second panneau pour éviter de donner la possibilité de rouler à 80 km/h.» Ce qui aurait été dangereux, dans ce quartier sportif.