Initiatives populaires – Deux élues UDC relancent l’assaut contre l’avortement

Encore une tentative de restreindre l’accès aux interruptions volontaires de grossesse: les deux conseillères nationales Yvette Estermann (UDC/LU) et Andrea Geissbühler (UDC/BE) ont lancé, mardi, deux initiatives populaires, relèvent les médias alémaniques et la RTS. La première veut imposer un délai de réflexion d’une journée avant de pouvoir réaliser une IVG. La deuxième s’attaque aux avortements dits tardifs et veut accorder un «droit absolu» à la vie aux bébés dès le moment où ils pourraient survivre hors du ventre de leur mère