Chine Deux élus de l’opposition arrêtés à Hong Kong

Lam Cheuk-ting et Ted Hui, qui siègent au sein du Conseil législatif, ont été arrêtés mercredi pour leur participation aux manifestations de 2019.

Lam Cheuk-ting et Ted Hui ont été interpellés au petit matin à leur domicile, selon leur Parti démocrate et des communiqués sur leur compte Facebook. Une source au sein de la police a confirmé leur arrestation, ainsi que celle de 14 autres personnes dans cette opération mercredi matin en lien avec certaines des manifestations prodémocratie de juillet 2019.

Lam Cheuk-ting et Ted Hui siègent dans l’opposition au sein du Conseil législatif (LegCo, Parlement local), où ils n’hésitent pas à critiquer frontalement les autorités chinoise et hongkongaise. Une publication sur la page Facebook de Lam Cheuk-ting indique qu’il a été arrêté car «soupçonné d’avoir participé à une émeute le 21 juillet» 2019. Ce jour-là, l’élu et des dizaines de manifestants avaient été brutalement attaqués dans la ville de Yuen Long par des partisans du gouvernement, dont certains sont soupçonnés d’appartenir aux triades.