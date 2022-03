Parlement : Deux élus se battent à Berne pour le Gruyère et les AOP

Les UDC Pierre-André Page et Jacques Nicolet ont interpellé le Conseil fédéral après la décision américaine de ne pas reconnaître l’AOP de notre célèbre fromage.

Deux parlementaires se battent à Berne pour le respect de l’AOP du Gruyère. Nicole Philipp/Tamedia AG

Deux conseillers nationaux montent au front à Berne pour défendre le Gruyère en particulier et les produits d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) d’une manière plus générale. En effet, Pierre-André Page (UDC/FR) et Jacques Nicolet (UDC/VD) ont déposé respectivement une interpellation et une motion auprès du Conseil fédéral sur la question.

Ce qui a fait bondir les deux élus? La décision de la justice américaine en janvier dernier d’autoriser les producteurs outre-Atlantique de produire et vendre leur fromage sous l’appellation générique «gruyère», malgré l’AOP «Gruyère». «C’est un affront pour les producteurs suisses de fromage de Gruyère», tonne Pierre-André Page. «C’est une véritable gifle à l’endroit de l’ensemble des acteurs de la filière du Gruyère AOP», abonde Jacques Nicolet.

«Il y va de la crédibilité de notre économie»

Du coup, Pierre-André Page a décidé d’interpeller le Conseil fédéral afin de connaître la palette des instruments dont disposent la Suisse et les organisations professionnelles afin de garantir aux produits helvétiques estampillés AOP la meilleure protection possible. «Et comment aussi Berne entend renforcer cette protection», explique-t-il. Car pour lui, «il est essentiel que nos producteurs soient protégés contre pareille et aberrante décision de justice. Il y va de la crédibilité de notre économie, sans oublier les conséquences néfastes sur les exportations de nos produits».

Respect des AOP et IGP exigé

Jacques Nicolet, lui, a déposé une motion qui exige l’application et la reconnaissance de nos AOP et de nos IGP (Indication Géographique Protégée) dans les accords passés par Suisse. Ce qui le fâche le plus? C’est que les Américains pourront continuer de produire et vendre leur fromage sous l’appellation gruyère sans jamais être inquiétés. Pire: ils bénéficieront même de l’ensemble du marketing déployé mondialement et financé par la filière du Gruyère AOP.

«Cette situation n’est pas acceptable et appelle à une réaction ferme de la part de nos autorités fédérales», estime-t-il. «Je demande donc au Conseil fédéral d’exiger l’application ainsi que le respect de la reconnaissance de nos AOP et de nos IGP dans l’ensemble des accords commerciaux qu’il sera appelé à traiter ou à modifier à l’avenir» précise-t-il.

Une bataille qui dure depuis des années Le Gruyère AOP détient son Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) depuis juillet 2001. Cette appellation est reconnue à l’échelon européen depuis décembre 2011 et sa dénomination est devenue «Appellation d’Origine Protégée». Hic: les USA ne reconnaissent pas les AOP. Or l’enjeu est de taille puisque les États-Unis constituent le premier pays d’exportation du célèbre fromage. En 2020, un record a été atteint avec 4000 tonnes envoyées outre-Atlantique sur les 32’000 tonnes vendues. Du coup, l’Interprofession du Gruyère tente depuis des années de renforcer la protection de la marque au pays de l’oncle Sam. En 2013, elle avait réussi à y faire labelliser le nom «Gruyère». L’organisation US Dairy Export Council s’était ensuite opposée à cette décision, estimant que le terme «gruyère» pouvait être utilisé, peu importe la provenance du fromage. L’État américain de la Virginie lui a finalement donné raison en janvier dernier. Mais l’interprofession a fait appel à cette décision. Ses chances de succès sont toutefois moyennes, selon le directeur Philippe Bardet dans La Liberté mercredi, «parce que le fardeau de la preuve nous incombe désormais. C’est à nous de prouver que le Gruyère n’est pas un nom générique.»