Bale-Ville – Deux emplois à plein temps: une ex-policière devant la justice

Selon nos confrères de « 20 Minuten », l’Alémanique travaillait déjà à plein temps pour police bâloise lorsqu’elle a accepté, en août 2017, un deuxième emploi au sein d’une entreprise zurichoise spécialisée dans la gestion immobilière et financière. Avant de démissionner chez la police bâloise fin août 2018, elle a ainsi encaissé deux salaires pendant un an.

Dommages-intérêts exigés

«Son travail était insatisfaisant et ce auprès de ses deux employeurs», estime le procureur en charge de l’affaire. Afin de ne pas se faire pincer et gérer au mieux son emploi du temps trop chargé, la quadragénaire se faisait en effet régulièrement passer pour malade. Quand elle était annoncée comme malade auprès de la police, elle travaillait en tant que consultante pour la boîte zurichoise. Et quand elle disait être malade à son employeur zurichois, elle était en réalité de service en tant que policière. En somme: elle encaissait double alors qu’elle ne travaillait qu’à moitié.