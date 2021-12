Certificats Covid frauduleux : Deux employés d’un centre de vaccination arrêtés à Neuchâtel

La liste des cantons où sont menées des arrestations s’allongent. À Neuchâtel, les deux personnes incriminées ont avoué les faits.

Les autorités estiment qu’environ une quinzaine de certificats frauduleux ont été émis et enquêtent pour déceler si la quantité est plus importante encore. «Le ministère public ne sous-estime pas la gravité de ces infractions. Au-delà du risque sanitaire, il rappelle que l’établissement de faux certificats ou leur utilisation est pénalement répréhensible», dit-il dans le communiqué.

Partout la même rengaine

Genève avait été pionnier dans la détection de filières de certificats frauduleux. Un commerce à grande échelle s’était développé, avec plus de 460 personnes identifiées comme ayant acquis les documents falsifiés. Cinq hommes et une femmes avaient été incarcérés.

La semaine dernière, c’est un centre de vaccination exploité par l’Hôpital fribourgeois qui était aussi concerné. Du côté du canton de Saint-Gall, plus de 6000 faux certificats ont été identifiés. À Schaffhouse aussi, un employé d’un centre de vaccination avait été arrêté. En France, on estime que plus de 110’000 faux pass sanitaires sont en circulation. Environ 400 enquêtes pénales ont été ouvertes et des arrestations ont aussi eu lieu.