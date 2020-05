Afghanistan

Deux employés d’une télévision afghane tués par une bombe

Un attentat, revendiqué par le groupe État Islamique, a frappé samedi un minibus transportant 15 employés de Khurshid TV.

Une attaque «odieuse»

Il s’agit de la seconde attaque visant des employés de Khurshid TV en moins d’un an. En août 2019, deux passants avaient été tués lors de l’explosion, non revendiquée, d’une mine magnétique, ou «sticky bomb», fixée sur un minibus de la chaîne. L’Afghanistan est l’un des pays les plus dangereux pour les journalistes, qui doivent couvrir la guerre et sont parfois eux-mêmes ciblés.